Elezioni, il movimento Indipendenza (Bevilacqua) rimarca il sostegno a Cosentino: «Il 31 Alemanno a Vibo»

Il movimento politico nazionale Indipendenza, fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, si schiera al fianco di Roberto Cosentino, candidato del centrodestra a sindaco di Vibo Valentia.

È quanto si legge in una nota diffusa dal vice coordinatore vibonese Enzo Comerci. «Indipendenza ha messo radici solide a Vibo Valentia, subito dopo la sua fondazione avvenuta in quel di Roma il 25 e 26 novembre, dotandosi di un organismo provinciale molto qualificato guidato dal lungimirante, politico di lungo corso, Avv. Pino Scianò. I dirigenti vibonesi, incarnando i valori fondativi del Movimento, che vanno oltre i logori schematismi di destra e di sinistra, dopo un’attenta e approfondita disamina della situazione politico-amministrativa locale, hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco del dott. Roberto Cosentino, non tanto perché espressione del centrodestra ma soprattutto per le sue notorie capacità amministrative».

Alla luce di ciò, il 16 maggio scorso, c’è stato un incontro tra i dirigenti e i candidati del Movimento Indipendenza con il candidato Cosentino. «Dopo l’intervento, molto articolato, del coordinatore Regionale Sen. Francesco Bevilacqua – prosegue la nota – si sono registrati molti interventi, con proposte e suggerimenti significativi, tutti finalizzati alla rinascita morale, civile ed economica della città capoluogo di provincia. Tutti gli intervenuti hanno plaudito al programma politico-amministrativo della coalizione improntato, principalmente, sullo sviluppo del Turismo, sulla Cultura in senso lato, sulla Sanità molto precaria e preoccupante».

Infine, conclude la nota Comerci, è stato annunciato che il 31 maggio il leader nazionale Alemanno sarà a Vibo per sostenere i candidati di Indipendenza.

