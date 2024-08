Tropea si appresta ad accogliere il talento del pluripremiato pianista Gabriele Strata in un recital all’ex monastero di Santa Chiara

Il 2 settembre l’ex monastero di Santa Chiara a Tropea ospita la performance del pianista Gabriele Strata, organizzata dall’associazione Tropea musica e Ama Calabria. L’evento, programmato per le ore 22:00, si avvale del prestigioso sostegno del Ministero della cultura – Direzione generale spettacolo, dell’assessorato regionale alla Cultura, del Comune di Tropea e del Cidim nell’ambito del progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo. Durante il recital di Tropea, il giovane eseguirà alcune delle opere più celebri di Fryderyk Chopin e la Grand Sonata opera n. 37 in Sol maggiore di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. La scelta di questi brani testimonia non solo la sua versatilità, ma anche la volontà di emozionare il pubblico con composizioni che hanno segnato la storia della musica classica.

Gabriele Strata, considerato uno dei pianisti più promettenti della sua generazione, ha già collezionato numerosi riconoscimenti e premi che attestano il suo talento e la sua preparazione. Nel 2018 ha vinto il primo premio alla XXXV edizione del Premio Venezia, ricevendo anche la targa del presidente della Repubblica e la Medaglia della presidenza del Senato. La sua carriera ha continuato a decollare, ricevendo nel 2021 il Premio Una vita nella musica – giovani dalla Fondazione teatro la Fenice, mentre nel 2023 ha trionfato al Concorso pianistico internazionale di Rio de Janeiro, aggiudicandosi sia il primo premio che il premio del pubblico.