La Calabria si apre verso l’est Europa: presentati a Pizzo i nuovi voli diretti da Lamezia a Praga, Brno e Ostrava

La compagnia ceca Smartwings per l'estate ha deciso di investire nella punta dello Stivale: «Mercato nuovo ma molto promettente». Il sindaco della città napitina: «Opportunità per crescere nel turismo e non solo»

La Calabria punta dritto verso Nord-Est e si prepara a collegarsi con il cuore dell’Europa. Dal 30 maggio al 4 ottobre, infatti, prenderanno il via i voli diretti andata e ritorno tra l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme e la capitale ceca, Praga. Ma non finisce qui: dal 5 giugno al 25 settembre sarà possibile volare anche verso le città di Brno e Ostrava, sempre in Repubblica Ceca. A firmare questi collegamenti è la compagnia Smartwings, unico vettore a offrire tale servizio.

Le nuove tratte sono state presentate ufficialmente questa mattina nella sala conferenze del Palazzo della Cultura di Pizzo, nel corso di una conferenza stampa aperta dal saluto del sindaco, Sergio Pititto: «Un modello culturale nuovo che stiamo cercando di seguire. È un collegamento importante che è anche storico perché aprirsi all’est Europa significa creare non solo nuovi collegamenti ma avere l’opportunità di crescere sotto l’aspetto turistico ma anche commerciale. Noi sindaci abbiamo rendere ancora più bella questa regione, ma dobbiamo farlo con le giuste sinergie e penso che oggi non poteva esserci migliore cosa che presentare da questo meraviglioso borgo un collegamento importante. Noi siamo pronti ad un nuovo modello di turismo, la Calabria è pronta e Sacal lo ha capito, sostenendo un nuovo collegamento come questo».

Un entusiasmo condiviso anche da Mauro Bolla, direttore commerciale di Società aeroportuale calabrese (Sacal), che gestisce l’aeroporto di Lamezia Terme: «Un’evoluzione della Calabria su un mercato est europeo che sta rispondendo bene, ovviamente il nostro compito è portare il turismo in regione, siamo il collettore del turismo in arrivo. Esistono una serie di mercati che si stanno affacciando alla Calabria, ciò significa per noi come aeroporto e per voi come cittadini, la nascita di nuove opportunità da sviluppare. Abbiamo vissuto un 2024 in forte ripresa, chiudendo con 3 milioni e mezzo di passeggeri e anche da questo inverno la crescita non si è arrestata e sta procedendo».

Ad esporre i dettagli dell’operazione, anche Ján Tóth, product manager di Smartwings, compagnia di bandiera ceca dal 1997 e leader nel proprio Paese. Una realtà solida cresciuta in sintonia con l’aeroporto di Lamezia: «La nostra collaborazione con lo scalo calabrese inizia nel 2012 con 7834 passeggeri, e siamo arrivati ai 33086 del 2024. Oggi investiamo in Calabria come mai prima in Italia, offrendo un servizio moderno, con aerei nuovi e dotati di ogni comfort. È un mercato nuovo, ma molto promettente». In chiusura, l’intervento di Christian Ceravolo, responsabile commerciale di Spazio Gsa, rappresentante italiano di Smartwings: «Per noi questa è un’occasione importante. Lavoriamo da anni con i tour operator e le agenzie, e abbiamo una lunga storia alle spalle: dal 1978 in Italia, dal 2009 al fianco di Smartwings. Siamo felici di continuare a investire e crescere, anche grazie a questi nuovi voli che avvicinano la Calabria al cuore dell’Europa».