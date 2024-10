Da Scarlatti a Skrjabin: al conservatorio Torrefranca di Vibo il recital di pianoforte di Carmen Anastasio

Giovedì 31 ottobre, l’Aula magna del Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia ospiterà un recital di grande prestigio con la pianista Carmen Anastasio. L’evento, organizzato in collaborazione con Ama Calabria e con il sostegno del ministero della Cultura e dell’assessorato regionale alla Cultura, si terrà alle ore 18 e vedrà la giovane artista esibirsi in un programma che spazia da Domenico Scarlatti a Ludwig van Beethoven, passando per Robert Schumann e Alexandr Skrjabin.

Carmen Anastasio, nata a San Donà di Piave (Ve), vanta una carriera ricca di successi. Il suo talento precoce l’ha portata a esibirsi in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, conquistando numerosi primi premi e riconoscimenti. Tra le sue vittorie più importanti si annoverano il VII Concorso per giovani musicisti Città di Montescudo, il Premio J.S.Bach di Sestri Levante, il Concorso pianistico Città di Cesenatico, la Coppa pianisti d’Italia di Osimo, il IX Trofeo internazionale per musicisti Città di Casarza Ligure e, recentemente, il II Concorso internazionale di esecuzione musicale (Tv) e il XV European piano competition di Moncalieri (To).

La sua formazione è stata arricchita da collaborazioni con maestri di fama internazionale come Bruno Mezzena, Riccardo Risaliti e Kostantin Bogino. La sua versatilità le ha permesso di esibirsi sia come solista che come camerista in prestigiosi teatri e sale da concerto in Italia e in Europa, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, la Filarmonica slovena di Lubiana, l’Auditorium Gaber-Pirelli di Milano, il Konzerthaus di Klagenfurt (Austria) e molti altri. Attualmente è docente di pianoforte principale al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, trasmettendo la sua passione e il suo talento alle nuove generazioni.