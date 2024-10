Dai concerti internazionali alla guida del Conservatorio di Vibo, il maestro Naso protagonista dell’evento Rotary club

di Giuseppe Sarlo

A poche ore dal rientro da un affollatissimo e riuscitissimo concerto a Buenos Aires con altre strepitose firme della musica internazionale, Vittorino Naso cattura l’attenzione dei presenti al 501 hotel e lascia la full immersion musicale con i giovani dell’Interact del Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia e non soltanto, letteralmente entusiasti di aver compiuto un bel tuffo nella straordinaria pagina di storia del Vittorino Naso cittadino vibonese e artista di fama, autore di una serie di concerti che lo hanno visto spesso impegnato all’estero e che hanno messo sempre in luce la sua fama di musicista d’alto rango nelle percussioni.

Si congeda consegnando alla platea, presenti, tra gli altri, il past governor Franco Petrolo ed il maestro Diego Ventura, due importanti novità che interessano i vibonesi: con la prima avverte che entro la seconda decade del prossimo novembre verranno ultimati i lavori della struttura dell’ex Convento dei Padri Gesuiti, di via Scesa del Gesù, in pieno Centro Storico, oggi prestigiosa sede del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca”, presieduto dall’ing. Antonello Scalamandrè, attuale dirigente scolastico del Liceo statale “V. Capialbi” che consentiranno di intensificare e svolgere ancor meglio la fiorente attività didattica e strumentale. «Dobbiamo tanto all’ascolto e alla collaborazione dell’ex sindaco Maria Limardo per aver favorito la riorganizzazione logistica degli spazi della struttura di via Scesa del Gesù, permettendo la realizzazione di un progetto più avanzato sul piano dell’accoglienza e della formazione dei giovani aspiranti musicisti che frequentano il polo universitario “Fausto Torrefranca».

Nella seconda preannuncia che il prossimo gennaio 2025 la città di Vibo Valentia ospiterà un concerto del famoso maestro Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra oltre che autore di numerose e note colonne sonore e, tra l’altro, Premio Oscar alla miglior colonna sonora originale nel 1999 del film “La vita è bella”.

Vittorino Naso, direttore della perla universitaria vibonese e titolare della cattedra di strumenti a percussioni, giovedì sera, dopo aver risposto al presidente dell’Interact, Domenico Rotiroti e alle domande di molti giovani presenti, si è prestato in maniera interessante anche alla intervista di Eleonora Cannatelli, presidente del Rotary Club Hipponion, che gli ha offerto la opportunità di entrare nella sua più esaltante storia artistica partita con le esperienze nei concerti al Santa Cecilia, al Teatro dell’Opera e alla Rai ed i suoi interminabili tour oltre confine nelle più acclamate sale estere, spesso con Ennio Morricone, Nicola Piovani e Franco Piersanti. Resta da dire che Vittorino Naso è stato reso celebre, e passa alla storia come il più grande musicista vibonese dell’era contemporanea, dalla produzione e partecipazione di importanti colonne sonore di film poderosi e di forte richiamo artistico. Anche giovedì sera ha, infatti, ribadito che il percorso della grande musica continua ad avere come obiettivo l’approfondimento delle più disparate culture del mondo attraverso la musica contemporanea, d’avanguardia e d’improvvisazione, in una attività concertistica che spazia tra musica etnico popolare, classica e jazz. Vibo Valentia e dintorni da oggi hanno un motivo in più per credere nella crescita dell’arte della musica.