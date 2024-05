Il Rotary Club Hipponion Vibo dona 40 libri alla Biblioteca comunale

Quaranta volumi tra le edizioni più importanti pubblicate negli ultimi anni dalle Edizioni Settecolori saranno consegnati alla Biblioteca Comunale di Vibo Valentia. L’iniziativa è del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, che, con la sua presidente Teresa Saeli, ha promosso l’iniziativa grazie alla generosità di uno dei suoi soci, Manuel Grillo, titolare della Settecolori, nata nel 1979 dalla volontà di Pino Grillo, che vede dal 2000 ad oggi ai vertici il figlio Manuel, che ha affiancato nel tempo il direttore editoriale Stenio Solinas.

«Lo strumento che consente la maggiore diffusione della cultura – ha dichiarato in proposito la presidente del Rotary Club – è il libro ed al libro noi ci rivolgiamo favorendo la diffusione ed il suo bisogno, che è essenziale per una sana crescita del tessuto sociale». La consegna ufficiale avverrà martedì 28 maggio alle ore 12.30, alla presenza del Sindaco Maria Limardo e dell’Assessore alla Cultura Giusi Fanelli.

«Siamo felici di offrire questo nostro contributo – ha dichiarato Manuel Grillo – un editore è il suo catalogo, e per noi rimane fondamentale continuare a proporre libri belli, importanti, di grandi autori, curati nel migliore dei modi, sia come scelte editoriali (giusti traduttori, apparati critici che sono una guida per i lettori quanto per i recensori) sia come realizzazione e allestimento tipografico, ragion per cui ci siamo guadagnati una certa considerazione e distinzione nel panorama editoriale italiano. Da vibonese, sono orgoglioso di poter offrire questo contributo che arricchisce l’interessante corredo bibliografico della biblioteca cittadina».