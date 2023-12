Doni ai piccoli degenti e pranzo solidale, le iniziative del Club Rotary Hipponion Vibo

Prosegue il programma di solidarietà pensato dal Club Rotary Hipponion – Vibo Valentia, Distretto 2102 Italia. Dopo l’installazione di una panchina per ricordare la Giornata contro la violenza sulle donne e di una giornata di prevenzione con screening gratuiti presso la sede Lilt, sono state altre due le iniziative a scopo benefico realizzate in città. Nei giorni scorsi, il Club ha, infatti, organizzato un pranzo solidale presso la parrocchia Sacra Famiglia, dove i soci con le loro consorti hanno cucinato e servito il pranzo alle persone bisognose che usufruiscono della mensa, dimostrando un profondo spirito di servizio e grande allegria e collaborazione. Il Club Rotary Hipponion – Vibo Valentia è stato inoltre testimone di un altro importante gesto di aiuto verso il prossimo per fare sentire la propria vicinanza a chi attraversa dei momenti delicati. Così il presidente Teresa Saeli, il past president Michelangelo Miceli, il prefetto distrettuale Maria Giovanna Fusca e i soci Mariano Mazzeo e Giuseppe Bagnato hanno fatto visita ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, distribuendo per l’occasione dei doni ai bambini presenti e lasciando in dotazione termometri, offerti da un socio del Club, e, nella sala ricreativa del Reparto, libri e scatole di colori.

I bimbi sono stati entusiasti di ricevere dei pensieri tutti per loro e anche i membri del Club Rotary Hipponion hanno provato una grande emozione a portare un momento di gioia e distrazione ai più piccoli: «Non potevamo pensare di non programmare nel mese del Natale degli eventi di solidarietà – ha dichiarato il presidente Teresa Saeli – Tutti i soci, che ringrazio vivamente, hanno subito aderito collaborando fattivamente. Esprimo, inoltre, la mia gratitudine verso la direttrice della mensa della parrocchia Sacra Famiglia Cettina Congestrì, che ci ha ospitato durante il pranzo solidale, il primario Salvatore Braghò, che ci ha aperto il Reparto per donare un piccolo dono ed augurare un buon natale a tutti, e il direttore sanitario Michelangelo Miceli. Stiamo già lavorando affinché il programma del nuovo anno sociale possa prevedere altri importanti eventi di attenzione verso il territorio».

LEGGI ANCHE: Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie

Sorrisi e aria natalizia per gli anziani della Casa di riposo “Don Mottola” con la musica degli Etno Pathos