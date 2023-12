Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Luci, piatti tipici da degustare, la presenza di Babbo Natale e il suono delle zampogne. Melicuccà di Dinami entra nel vivo delle feste. Decine e decine di presenze per l’appuntamento “Accendiamo il Natale” che ha chiamato a raccolta anche residenti dei paesi limitrofi. L’evento, partito con l’accensione delle luminarie lungo via Santa Maria, è stato un tripudio di gioia soprattutto per i piccoli ospiti. Particolarmente apprezzata, la realizzazione delle “curudicchi”, ciambelle calabresi simbolo del Natale. I bambini invece hanno potuto fare tappa presso la casa di Babbo Natale. Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni, su impulso dell’amministrazione comunale, della parrocchia e dei volontari del paese. Domenica 24 dicembre alle ore 23.00 santa messa e processione con il Bambinello alla capanna sulla via Provinciale. Mercoledì 27 dicembre, alle ore 17.00, il mercatino con stand enogastronomici, artigianato e hobbistica. Sabato 30 dicembre, la “dolce passeggiata”. Visitando via Santa Maria si potranno gustare dolci tipici e cioccolata calda. Un modo per promuovere le proprie tradizioni locali e al contempo offrire occasioni di socialità ad adulti e bambini.

