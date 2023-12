Dalla casa di Babbo Natale alla mostra di presepi, a Zungri tutta la gioia delle feste

Tutto pronto a Zungri che si prepara a vivere le feste con l’allestimento della Casa di Babbo Natale. L’iniziativa è stata messa in campo dal gruppo Sant’Anna. I volontari per giorni hanno lavorato al fine di abbellire gli spazi. L’inaugurazione è attesa per il 19 dicembre alle ore 18.30 e la partecipazione è totalmente gratuita. La casa di Babbo Natale è collocata all’interno di una antica abitazione che accoglierà bimbi e adulti. All’esterno, tutto è stato curato nei minimi dettagli, dalla decorazione degli arredi urbani alle luminarie. Ad arricchire gli spazi, l’opera Natività dipinta dall’artista locale Giuseppe Gaudioso. Ci sarà anche una carrozza addobbata a festa dove si potranno scattare foto ricordo. Oltre alla casa di Babbo Natale sono in programma iniziative collaterali. Nella stessa giornata si realizzerà un karaoke, una tombolata. In più non mancheranno i dolci e le pietanze tipiche della tradizione locale. Al contempo, nei locali del Museo della civiltà contadina e rupestre, è aperta al pubblico la mostra di presepi artigianali sempre a cura di Gaudioso. Alcune opere riproducono fedelmente scorci di Zungri. Tramite la direttrice Caterina Pietropalo si è cercato di coinvolgere i piccoli studenti che già da qualche giorno stanno facendo tappa al polo culturale per visitare l’allestimento. Il Museo, in linea con il processo di destagionalizzazione messo in atto, anche durante il periodo invernale resterà attivo. Durante le festività sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 17.00. Resterà chiuso 24 dicembre pomeriggio, 25, 31 pomeriggio e 1 gennaio.

LEGGI ANCHE: Zungri, la “Natività” dipinta su una vecchia porta: l’opera dell’artista locale

Antonio Gaudioso Natale a Zungri, arte e fede nella mostra dedicata ai presepi artigianali

I primi freddi non fermano il Museo e le grotte di Zungri: «Boom di visitatori. In inverno? Non chiuderemo»