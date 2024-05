Mileto, applausi per la seconda edizione di “Portiamo Arte Festival” – Foto

Foto Luca Dimasi

Artisti provenienti da tutta la Calabria e centinaia di visitatori. Una vera e propria esplosione di colori, musica e divertimento che ha coinvolto tutto il centro storico di Mileto. Laboratori didattici per bambini, percorsi guidati all’interno del locale Museo statale e altro ancora. Un mix di emozioni e di performances creative che nell’arco di due edizioni lasciano in dote sul territorio oltre 40 opere pittoriche e scultoree, realizzate su vecchi portoni abbandonati o su scorci da riportare a nuova vita, tutte da ammirare a cielo aperto. Ogni cosa, con l’obiettivo dichiarato di rinsaldare le proprie radici e di cercare di inculcare, soprattutto nei giovani, l’amore per la loro terra natia e il desiderio di rimanerci, al fine di dare il proprio contributo per la realizzazione di una società e di un mondo migliore. Questi, in breve, i numeri e i contenuti dell’edizione 2024 della rassegna “Portiamo Arte Festival”, svoltasi nella cittadina normanna. Il progetto è partito lo scorso anno per volontà dei giovani artisti miletesi Fortunato Pedullà e Gabriele Garoffolo. Una sorta di “sfida” che, oggi, al termine della seconda edizione, si può dire vinta.

La manifestazione, avvalsasi del patrocinio dell’amministrazione comunale, ha interessato le vie: Conte Ruggero, Roma, Tommaso Campanella, Vittorio Alfieri, Ospedale, Paolo Albera e Nicola Taccone Gallucci, facendo sì che queste divenissero, quasi per incanto, la splendida location di teatri e gallerie all’aperto. In scena, oltre a pittori e scultori pronti ad imprimere su tele improvvisate la loro arte e le loro emozioni, nel corso della due giorni e fino a tarda sera sono entrati e si sono prodigati anche cantanti, musicisti, scuole di ballo, artisti di strada e i mitici giganti in cartapesta “Mata e Grifone”. Tra questi, Antonio Cocciolo, Fortunato Cugliari, Cristina Diano, gli allievi del Cantiere musicale internazionale, il dj Rinaldo Occhiato e le realtà di danza “Dance for life” e “Sport center club”. Tra gli “ospiti” graditi, anche i bimbi e le rispettive famiglie del progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse, condividiamo il valore”, finanziato dall’Unione europea e proposto dalla cooperativa sociale “Aelle il Punto” con il partenariato di “Arte e Mestieri” e dei Comuni di Drapia, Parghelia, Ricadi e Zaccanopoli. All’annuale edizione di “Portiamo Arte Festival” ha dato il suo contributo anche la sezione provinciale Giovani del Fai (Fondo ambiente italiano), in questo caso con un apposito “Info point”.