Dinami rischia di rimanere senz’acqua a causa della rottura di una conduttura: i lavori domani (maltempo permettendo)

L’amministrazione comunale di Dinami rende nota la comunicazione di Sorical in merito alla «carenza idrica ai centri serviti dallo Schema acquedottistico Alaco – Versante Tirrenico Sud con ulteriore intervento di riparazione della perdita sulla condotta adduttrice Alaco – Zona Monsoreto». La fornitura idrica sarà dunque «sospesa – da parte di Sorcal – per consentire alle squadre operative della sede di Zona Vibo Valentia (di competenza territoriale) di effettuare la riparazione». Nella nota del gestore, si precisa inoltre «che l’intervento di riparazione verrà eseguito se le condizioni meteo permetteranno l’accesso in sicurezza alla zona impervia interessata dalla anomalia».

Una situazione definita di «emergenza» che interessa lo Schema Alaco – ramo Palmi. «L’intervento di riparazione – prosegue la comunicazione di Sorical all’Ente comunale – è programmato per domani, 9 gennaio e fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio». Sorical in fine, invita a «verificare costantemente la riserva idrica disponibile, avvisando eventualmente ove ritenuto opportuno la cittadinanza interessata». Per gestire al meglio la situazione, lo stesso gestore consiglia agli amministratori comunali di effettuare «chiusure programmate al fine di superare la fase emergenziale. Eventuali imprevisti saranno comunicati per le vie brevi».