L’associazione Nuova MeDiMo Oratori un faro di speranza per i ragazzi di Melicuccà, Dinami e Monsoreto: ecco gli eventi in programma

Le comunità di Melicuccà, Dinami e Monsoreto si sono unite per costituire un’associazione dilettantistica sportiva, denominata Nuova MeDiMo Oratori Asd, per contrastare la solitudine giovanile e promuovere l’aggregazione sociale. I componenti del sodalizio, attraverso un comunicato stampa, hanno fatto sapere che la Nuova MeDiMo Oratori Asd «è nata con la speranza di regalare un sorriso e un momento di evasione ai giovani delle tre comunità e, soprattutto, per far conoscere ai ragazzi la bellezza dello stare insieme, del fare squadra e del condividere gli stessi ideali. I parroci Giuseppe Pititto, Rocco Antonio Suppa e il sindaco Antonino Di Bella hanno voluto dare vita alla nuova realtà per contrastare la solitudine dei giovani, la loro sensazione di essere abbandonati che troppo spesso li spinge a cercare un proprio spazio sulla strada e li rende facili prede di adulti senza scrupoli che non conoscono il valore di una vita».

«In modo particolare oggi – hanno sottolineato i due sacerdoti e il sindaco – è evidente la necessità di un sano spazio condiviso, visto che Monsoreto di Dinami è stato funestato in questi ultimi mesi del 2024 da gravi e luttuosi fatti di cronaca che hanno profondamente ferito la comunità e lasciato sgomenti i ragazzi. Un senso di smarrimento, di angoscia, serpeggia tra le famiglie e le stradine del piccolo borgo a cavallo tra le due provincie di Vibo e Reggio».

Per «contrastare tale opprimente sconforto, la Nuova MeDiMo Oratori Asd, con l’aiuto delle famiglie dei ragazzi, ha organizzato tre serate di eventi conviviali in piazza Capitano Scarano dando anche modo ai ragazzi di autofinanziare, in maniera sana e partecipata, le loro future attività sportive.

Si partirà domenica 15 dicembre con l’inaugurazione di un mercatino di Natale e di un piccolo spazio per i bambini; la banda musicale di Monsoreto allieterà la prima parte della serata. La manifestazione proseguirà domenica 22 dicembre con la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini più piccoli. Le attività si chiuderanno domenica 29 dicembre con una manifestazione di musica popolare e tante sorprese per i bambini. Ognuna delle serate si concluderà con un momento conviviale: salsicciata al suono delle zampogne e degustazione di dolci tipici. La Nuova MeDiMo Oratori Asd è convinta che mai come oggi bisogna essere seminatori di speranza e ha fiducia che la partecipazione a questi eventi sarà numerosa e, soprattutto, gioiosa».