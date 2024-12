Il Comune di Dinami esce dal dissesto: disco verde al piano di estinzione dei debiti da parte del ministero

Il via libera della Commissione per la stabilità finanziaria. Il default risale al 2019, ma oggi l'Ente può vantare un avanzo di oltre 800mila euro

Disco verde da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), riunitasi nei giorni scorsi al Viminale, nei confronti del Comune di Dinami, che vede approvato il Piano di estinzione dei debiti, presentato dall’Organo straordinario di liquidazione (Osl), costituito dalla funzionaria della Prefettura di Vibo, Rosella Maria Feroleto, e dal ragioniere Raffaele Fera. Un risultato notevole, direttamente riconosciuto dal ministero dell’Interno, che pone fine alla lunga stagione di dissesto finanziario che il Comune del Vibonese aveva dichiarato nel giugno 2019. Tutto l’iter è stato seguito scrupolosamente dalla coppia di professionisti, Feroleto e Fera, i quali spiegano che «ad oggi, il Piano riporta una differenza positiva di 821.450,05 euro, cioè la differenza tra la massa attiva e quella passiva, con debiti riferiti a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l’espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell’ente locale».

«Una nota di merito – continuano – va, inoltre, riconosciuta ai componenti dell’Osl (già reduci dal Piano di estinzione del Comune di Nardodipace e della Provincia di Vibo, curata dal solo funzionario Fera), per il fatto che il dissesto sia stato chiuso senza avvalersi di mutui a carico del Comune, ma solo tramite l’utilizzo dei fondi erogati dal ministero dell’Interno per i Comuni dissestati, delle somme derivanti dalla riscossione stragiudiziale e forzata di tutte le entrate del Comune di Dinami, di competenza Osl, non corrisposte spontaneamente». I commissari Feroleto e Fera, infine, hanno inteso ringraziare «la funzionaria del Mint, Donatella Pollastri, i sindaci Gregorio Ciccone e Antonino Di Bella, i segretari comunali Francesco Maruccia e Maria Vittoria Pastore, e i dipendenti di tutti gli Uffici dell’Ente, per la collaborazione prestata».