Servizio civile universale, il Comune di Dinami sottoscrive la convenzione con Taxiverde per l’attuazione di progetti nel Terzo settore

Diciassette giovani saranno coinvolti in attività di formazione in presenza e online per potenziare l'accesso ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione

Il Comune di Dinami ha approvato il progetto “Il diritto ai diritti” per la programmazione e lo sviluppo del Servizio civile universale. Finanziato dall’Unione europea si propone, si legge nel documento, di «ridurre le disparità e garantire l’equità dei diritti dei cittadini, potenziandone la trasparenza e l’efficienza nell’accesso alle informazioni ed ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e dal Terzo settore». Comprende una formazione generale di 40 ore per i volontari, di cui 20 in presenza e 20 online, e una formazione specifica articolata in moduli su temi come la comunicazione, il lavoro di squadra, la gestione dei conflitti e la promozione dei diritti. Per l’attuazione del progetto, il Comune di Dinami ha stipulato una convenzione con la cooperativa sociale Onlus Taxiverde, con sede legale a Lamezia Terme. La cooperativa sociale Taxiverde è un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e di contrastare il disagio sociale.

Le attività prevedono la partecipazione di 17 giovani con minori opportunità e si svolgerà in diverse sedi distribuite su vari comuni della Calabria. Il progetto mira a informare i cittadini sui propri diritti e sulle modalità di accesso ai servizi pubblici; creare una rete territoriale di supporto e di collaborazione tra le istituzioni locali, le organizzazioni della società civile e i cittadini; promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale. Le attività previste nel progetto sono:

Azione A: Seminari di approfondimento culturale e giornate informative . L’obiettivo di questa azione è quello di approfondire la conoscenza dei cittadini su tematiche di attualità e di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide in modo efficace.

Azione B: Sportelli informativi, supporti e formazioni . Questa azione si propone di creare uno sportello informativo per i cittadini, di fornire loro assistenza nella compilazione delle domande e di organizzare corsi di formazione per l'utilizzo dei servizi digitali.

Azione C: Creazioni di reti territoriali e momenti di incontro confronto . L'obiettivo di questa azione è quello di creare una rete territoriale di supporto e di collaborazione tra le istituzioni locali, le organizzazioni della società civile e i cittadini.

Azione D: Comunicazione e promozione del progetto. Questa azione si propone di promuovere il progetto e le sue attività attraverso diversi canali di comunicazione, come ad esempio i social media, i siti web e gli eventi pubblici.

Il progetto sarà realizzato in diversi Comuni della Calabria, tra cui: San Sebastiano al Vesuvio, Dinami, Lago, Riace, San Gregorio D’Ippona, Soriano Calabro, Palermiti, Montepaone, Santa Domenica Talao, Castiglione Cosentino e Roccella Jonica. La Taxiverde si occuperà di elaborare i progetti, selezionare i volotari, organizzare le attività, monitorare e disseminare i risultati. Il Comune di Dinami corrisponderà alla Taxiverde un compenso per la realizzazione del progetto. L’importo sarà definito in base al numero di attività svolte e al numero di volontari coinvolti. La convenzione avrà una durata di tre anni e sarà rinnovabile e le attività del progetto saranno realizzate in collaborazione con il Comune di Dinami e con le altre organizzazioni coinvolte.