Il Comune di Dinami inaugura la nuova sede della guardia medica e inoltra richiesta all’Asp per una postazione del 118

La benedizione della nuova sede

Il Comune di Dinami ha inaugurato ieri mattina la nuova sede della guardia medica nel Centro di aggregazione Melicuccà in via Giacomo Puccini e, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari per la propria comunità e per i Comuni limitrofi, ha fatto sapere di aver «inoltrato una richiesta all’Asp per l’istituzione di una postazione del 118, denominata “Victor”». La posizione geografica di Dinami è centrale rispetto ad un’area che comprende diversi Comuni privi di strutture sanitarie di primo soccorso. Per l’Ente quindi, è evidente «l’importanza strategica di una postazione del 118 che, oltre a servire Dinami, offrirebbe un servizio essenziale anche per le comunità di San Pietro di Caridà, Serrata, Candidoni, Laurena di Borrello, Acquaro, Dasà e Arena».

L’interno dei locali

Quanto avanzato all’Asp, «garantirebbe quindi una maggiore sicurezza e tempestività negli interventi di primo soccorso, con l’ambulanza, in un vasto territorio che attualmente – hanno specificato dal Comune di Dinami – soffre di una carenza di servizi sanitari». L’amministrazione comunale si dice «fiduciosa in una risposta positiva da parte delle autorità competenti». Attualmente le postazioni “Victor” sono operative nei Comuni di Nicotera, Pizzo, Vibo Marina, Filadelfia e Mongiana.