Rotary Vibo, i giovani dell’Interact Hipponion progettano la crescita del territorio

Entusiasta la governatrice del Distretto Calabria Maria Pia Porcino che come ogni anno ha presenziato all'iniziativa organizzata in città

“Concorriamo verso il nuovo benessere della Comunità Vibonese”: è senza dubbio la definizione che meglio calza ed emerge al termine dei lavori legati alla visita annuale della governatrice del Distretto Rotary Calabria 2102, Maria Pia Porcino, al Rotary Club Hipponion. Presenti, tra gli altri, il past governor Franco Petrolo e l’assistente per il Club, Sofia Ciappina.

«Benessere, valore etico e cittadinanza», essenza di obiettivi di forte consapevolezza e coinvolgimento: è andato in questa direzione il messaggio che la presidente Eleonora Cannatelli ha fatto filtrare nel suo intervento con l’assemblea dei soci, caratterizzata da una attenta disamina del ruolo e della funzione del Rotary Club Hipponion soprattutto nell’ambito di una più accurata ricerca sull’impegno per lo sviluppo del territorio.

Per la presidente Eleonora Cannatelli che ha ringraziato la governatrice Maria Pia Porcino per la esaltante andatura impressa al percorso del Distretto, il Rotary Club Hipponion sta «viaggiando in direzione della Vibo Valentia che tutti vogliamo e che veda al centro dell’attenzione i giovani sicuri protagonisti della nuova storia».

Obiettivo andato a segno grazie al coinvolgimento dei giovani dell’Interact, presieduto da Domenico Rotiroti, che hanno dimostrato di essere parte preponderante delle iniziative venute fuori dalla magica officina delle idee sorta da qualche anno, presentando progetti di forte attuazione. Il tutto è nato dalla inderogabile necessità di scoprire il modo per avvicinare i giovani all’Interact, ed accogliere nel Rotary le straordinarie energie fiorite dal mondo della scuola e dell’Università.

Fari puntati sulla realizzazione di progetti mirati, coinvolgendo l’Università, che ruotano intorno alle necessità e capire, ad esempio, che l’Europa è una opportunità per i giovani e il territorio, che le iniziative con le istituzioni e gli enti, le associazioni e le professioni viaggiano di pari passo, che diventa inderogabile occuparsi di acqua, ambiente, salute e ricerca ed anche di accoglienza e turismo quant’altro.

Impegno molto apprezzato dalla governatrice Maria Pia Porcino che nel corso della conviviale, resa magica dal giovane violinista Samuele Barbuto, allievo del maestro Diego Ventura al Liceo Statale “V. Capialbi”, ha inteso mettere in risalto l’intraprendete funzione del Rotaract e del Club Hipponion, definendo la guida della presidente Eleonora Cannatelli un avanzato sistema di bene interpretare i problemi ed una sicura garanzia per il nuovo e ben motivato cammino intrapreso dal Rotary nella storica idea del «servire al di sopra di ogni interesse personale».