Tropea è musica! Torna la “Stagione concertistica 2024” di Ama Calabria

Tanti i concerti presto in calendario

Tropea ha una tradizione musicale e concertistica da difendere, prova ne sono le plebiscitarie adesioni di pubblico che si registrano ad ogni evento caledarizzato. Per questo la triade commissariale composta da Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda ha inteso aderire al progetto di Ama Calabria per la “Stagione concertistica 2024”, in collaborazione con l’associazione Tropea musica. Ancora una volta, nel solco della varietà di eventi da offrire alla cittadinanza e della promozione turistica e territoriale, Ama Calabria e Tropea Musica raccolgono il supporto di palazzo Sant’Anna che, oltre ad autorizzare l’utilizzo del logo comunale su tutta la cartellonistica ed il materiale pubblicitario necessario, ha concesso un contributo economico per incentivare le iniziative prossime. La richiesta inizialmente pervenuta in Municipio, con tanto di scheda di progetto, ammontava a 16mila euro. Ma la triade commissariale ha inteso ridimensionare la richiesta, così da favorire magari ulteriori proposte e, quindi, ampliare l’offerta di eventi estivi, concedendo un riconoscimento di 4mila euro, pari al contributo erogato dall’ente negli anni pregressi.

