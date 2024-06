Tropea, terminate le riprese del film del regista giapponese Yasuhiro Hamano che punta al Festival di Venezia

Il cineasta nipponico ha vissuto per oltre un mese nella celebre località vibonese. La pellicola realizzata a Tokyo e in Calabria

Sono terminate a Tropea le riprese del film del regista e produttore giapponese Yasuhiro Hamano, che ha vissuto nella nota località vibonese per oltre mese con la sua troupe, proprio con l’obiettivo di realizzare le riprese del suo nuovo film, girato tra Tokyo e Calabria. La pellicola – informa una nota dell’ex sindaco Macrì – ambisce a essere presentato al prossimo Festival di Venezia.

Il film – in giapponese, sottotitolato in italiano – sarà distribuito, nell’autunno del 2025, in contemporanea sia in Italia che in Giappone, al Festival Cinematografico di Okinawa e all’Expo di Osaka.

Tra gli attori protagonisti della pellicola, ci sono Girolamo Panzetta, il conduttore televisivo originario di Avellino, attualmente l’italiano più celebre in Giappone, Jun Ichikawa, Massimo Bonetti, Saverio Vallone, Paolo Sassanelli, Claudio Botosso, Sara Adriani, Francesco Bellissimo, Vittorio e Francesca Surace che darà voce alle musiche della colonna sonora.