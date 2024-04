Scioglimento del Comune di Tropea, il sindaco sospeso Macrì a Dentro la notizia

Lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Tropea per infiltrazioni mafiose da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia sarà al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri. In studio il sindaco sospeso Giovanni Macrì.

