Vibo Marina, commozione incontenibile ai funerali di Matteo Mazzitelli: centinaia di persone e decine di moto da cross schierate – Video

Il 21enne è deceduto dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte a causa di un incidente durante un allenamento sulle due ruote. Da brividi il saluto degli amici che condividevano con lui la passione per il motocross

Hanno affollato l’ampio sagrato della chiesa della Madonna del Rosario di Pompei a centinaia per dare l’ultimo saluto a Matteo Mazzitelli, 21 anni di Vibo Marina, deceduto dopo quattro giorni di agonia in seguito a un drammatico incidente subito durante un allenamento di motocross a Gioia Tauro. Il motociclismo era la sua passione e oggi, schierate davanti alla sua bara, c’erano decine di moto con in sella gli amici che condividevano con Matteo il suo amore per lo sport e l’adrenalina di una delle discipline motoristiche più spettacolari. Da brividi quando hanno dato gas e il rombo delle moto si è confuso con lo scrosciare degli applausi mentre decine di palloncini bianchi salivano al cielo.

Domenica scorsa, dopo aver perso il controllo del suo mezzo a due ruote, Matteo è caduto rovinosamente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato al Gom di Reggio Calabria dove ha lottato tra la vita e la morte fino a ieri, quando purtroppo è deceduto. Insostenibile il dolore della sua famiglia e degli amici che questo pomeriggio, insieme a centinaia di altre persone hanno partecipato ai funerali. Un dolore che si è diffuso a macchia d’olio anche sui social, dove non si contano più i messaggi di condoglianze e di sincero affetto per un ragazzo molto conosciuto e benvoluto nella comunità vibonese.