Inaugurato a Limbadi il cantiere del nuovo auditorium comunale da un milione di euro. L’ex deputata Nesci: «Ora anche gli altri comuni si diano da fare»

Inaugurato a Limbadi il cantiere per i lavori di riqualificazione della ex palestra, che sarà trasformata in un moderno Auditorium comunale. Alla cerimonia ha preso parte anche l’ex deputata Dalila Nesci, insieme al sindaco Pantaleone Mercuri. Finanziata con un milione e sessantamila euro, la struttura ospiterà eventi culturali, sportivi, religiosi e ricreativi, diventando un importante punto di riferimento per la collettività.

L’avvio dei lavori rappresenta un significativo passo avanti nell’utilizzo delle risorse del “Cis Calabria – Svelare Bellezza”. Importante ricordare che il contratto che ha stanziato i finanziamenti scadrà a novembre 2025. Dunque i lavori degli altri progetti – 110 per un totale di 227 milioni – dovranno essere appaltati entro l’estate prossima.

«Un plauso va al sindaco Mercuri – ha affermato Nesci – e a tutti quei sindaci, con le loro amministrazioni locali, per l’impegno profuso nel trasformare questi fondi in progetti concreti per il territorio. Attendo notizie dagli altri Comuni beneficiari di finanziamenti: sarebbe imperdonabile non utilizzare queste risorse già disponibili. I fondi stanziati durante il Governo Draghi possono davvero migliorare la qualità della vita e dei servizi in Calabria», ha concluso Nesci, ex sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale, sottolineando il lavoro svolto per realizzare il “Cis Calabria – Svelare Bellezza”.