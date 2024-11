Tutti bravi con i milioni degli altri, anche Fi e Azione in ode della Regione per l’investimento da 26 milioni di Baker Hughes a Vibo

La notizia relativa all’investimento di 26 milioni di euro da parte di Baker Hughes per il Nuovo Pignone di Vibo Marina ha scatenato le reazioni di diverse personalità politiche. Il tutto è stato deciso questa mattina durante un incotro alla Cittadella regionale di Catanzaro tra il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il manager della multinazionale Paolo Noccioni, al quale era presente anche l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì.

Mangialavori (Fi): «Grande merito del presidente Occhiuto e dell’assessore Varì»

«La decisione di una multinazionale come Baker Hughes di investire un ingente capitale per far crescere la sede di Vibo Marina merita il plauso di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro territorio». Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. Secondo il parlamentare «è la conferma che l’interlocutore principale dell’azienda in questa trattativa, ovvero la Regione Calabria, è guidata dalla migliore figura possibile, il presidente Roberto Occhiuto, cui va il mio sentito ringraziamento. Allo stesso modo, bisogna riconoscere il giusto merito a chi detiene la delega allo Sviluppo economico, l’assessore Rosario Varì, che ha saputo cogliere una straordinaria occasione di crescita per tutta Vibo Valentia e non solo».

Comito (Fi): «Un lavoro egregio della Regione»

«Il presidente Occhiuto conferma ancora una volta con i fatti come il lavoro della Regione Calabria si stia rivelando determinante per la crescita e lo sviluppo della nostra terra, in particolare per Vibo Valentia». Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, in riferimento alla vicenda Baker Hughes. «Prova ne è – evidenzia il consigliere regionale – l’accordo siglato con la multinazionale, che ha deciso di incrementare notevolmente l’investimento inizialmente previsto su Vibo Marina portandolo addirittura a 26 milioni di euro. Ciò significa che, malgrado quanto accaduto con la brutta vicenda di Corigliano-Rossano, almeno 26 dei 60 milioni che Baker Hughes aveva previsto di investire in Calabria resteranno nella nostra Regione. Un lavoro egregio, quello condotto dal presidente e dall’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, col quale ancora una volta si dimostra la grande attenzione della Regione verso il territorio di Vibo Valentia».

De Nisi (Azione): «Un’accelerata decisiva per l’economia locale»

«La notizia che aspettavamo e che rilancia le prospettive di sviluppo per Vibo Valentia e il suo comprensorio». Così Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di “Azione” in Calabria, sull’ odierno annuncio con cui la multinazionale “Baker Hughes” ha reso nota l’intenzione di destinare 26 milioni di euro dei 60 inizialmente destinati (ipotesi tramontata nelle scorse settimane) al porto di Corigliano Rossano.

De Nisi usa parole di ringraziamento per l’azienda «che da 60 anni opera a Vibo con Nuovo Pignone, dove si è mostrata leader per la saldatura, la progettazione e la costruzione di scambiatori ad aria per diverse applicazioni in differenti settori e che con questa decisione imprime continuità ad investimenti mirati e di potenziamento dimostrando particolare attenzione verso un territorio che ha fame di crescita e di sviluppo. Sarà, dunque, un’accelerata decisiva per l’economia locale e regionale, da troppo tempo in attesa di una boccata d’ossigeno in grado di rianimare la speranza dei giovani a non essere costretti a trovare fortuna altrove». Il segretario di Azione, inoltre, plaude «alla ferma volontà con cui la giunta regionale del presidente Roberto Occhiuto ha perseguito un obiettivo strategico per una Calabria che, grazie anche a dirigenti illuminati e di prospettiva, può guardare con maggiore fiducia al suo futuro». Il consigliere regionale, infine, usa lo stesso metro nei confronti del comune di Vibo Valentia e del sindaco Enzo Romeo «nelle scorse settimane protagonisti di un proficuo e fruttuoso interscambio con la “Baker Hughes” che ha condotto a un risultato storico per le sorti dell’economia cittadina». «Un risultato da cui ripartire – conclude De Nisi – con rinnovata fiducia e ottimismo con l’impegno di continuare ad operare, tutti insieme, per una crescente fioritura della nostra terra».