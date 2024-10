Tropea, nuovo appuntamento con la grande musica: tutto pronto per il concerto del trio Degani-Defrenza-De Santi

Giovedì 24 ottobre alle ore 21 si terrà il terzultimo appuntamento della Stagione musicale organizzata congiuntamente dall’associazione Tropea Musica e Ama Calabria. L’evento, che si svolgerà nell’Auditorium dell’ex monastero di Santa Chiara, vedrà esibirsi i violinisti Lucio Degani e Antonella Defrenza, insieme alla pianista Stefania De Santi. Il concerto è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura – direzione generale Spettacolo, della Regione Calabria e del Comune di Tropea. Il trio eseguirà un repertorio che spazia da Arcangelo Corelli a Pablo de Sarasate, includendo opere di Charles Auguste de Bériot, Georg Friedrich Händel, Isaac Albeniz, Moritz Moszkowski e Antonio Bazzini.

Lucio Degani si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Firenze sotto la guida del maestro Renato Zanettovich, perfezionandosi poi con i maestri De Rosa Farulli e Gilels. Premiato in vari concorsi nazionali e internazionali, ha intrapreso un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come solista sia in formazioni cameristiche. Dall’età di 19 anni collabora con “I solisti veneti” diretti dal maestro Claudio Scimone, prestigiosa e storica formazione nella quale, dal 2000, ricopre il ruolo di violino principale e solista. Si è esibito nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo, tra cui il Lincoln Center di New York, la Suntory Hall di Tokyo, il Musikverein di Vienna e la Scala di Milano, collaborando con famosi solisti come Accardo, Galway, Perlman, Rampal, Rostropovich e Ughi.

Ha eseguito recentemente la sinfonia concertante di Mozart con Yuri Bashmet. Ha collaborato come violino di spalla con l’Orchestra giovanile italiana, l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, suonando sotto la direzione di illustri direttori come Maazel, Maag, Muti, Renzetti, Scimone, Sinopoli e Thielemann. In qualità di violino solista si è esibito con diverse formazioni sinfoniche, tra cui l’orchestra Filarmonica di Udine, l’Orchestra sinfonica regionale del Fvg, l’Osca di Assuncion (Paraguay), la Sinfonica nazionale dell’Havana (Cuba) e l’orchestra Filarmonica Rossini di Pesaro. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive in veste solistica per Bbc, Rai, Rai Trade, Orf e Radio France, e ha realizzato numerose registrazioni discografiche per Erato, Rca, Philips, Emi, Warner Fonit e altre etichette. Per la Bongiovanni ha inciso un cd dedicato alla musica americana rivista nelle trascrizioni di Jascha Heifetz e l’integrale delle composizioni per violino e pianoforte del violinista e compositore allievo di Bazzini, Antonio Freschi. Suona un violino don Nicola Amati del 1734 ed è attualmente docente di violino al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine.

Antonella Defrenza, nata a Triggiano (Bari) nel 1995, ha iniziato lo studio del violino all’età di 8 anni sotto la guida del maestro Gemma Loseto, presso il Conservatorio di musica “N. Piccinni” di Bari. Si è diplomata nel 2014 con il massimo dei voti e ha conseguito la laurea in Biennio solistico nel 2016 presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, sotto la guida del maestro Lucio Degani, con la votazione 110/110 e lode. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo molti primi premi assoluti. Ha collaborato con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari e con l’Orchestra del Teatro “G. Verdi” di Trieste.

Si è perfezionata con maestri di fama internazionale come Rita Mascagna, Ilya Grubert, Felix Ayo, Sonig Tchakerian, il Quartetto della Scala e Cristiano Rossi. Ha partecipato al corso tenuto dall’Accademia dei solisti veneti sull’esecuzione della musica veneta, esibendosi nella serata finale come solista al palazzo Zuckermann a Padova. Nel 2017 ha vinto una borsa di studio dedicata alle donne, esibendosi come solista presso l’Auditorium del Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Collabora costantemente come camerista e solista con “I solisti veneti” ed è docente di violino presso il Conservatorio di musica “Tito Schippa” di Lecce.

Stefania De Santi ha conseguito il diploma di Didattica della musica, il diploma di clavicembalo, il diploma di pianoforte (entrambi con il massimo dei voti e la lode) e il diploma accademico di II livello in Discipline musicali (con il massimo dei voti e la lode) nella classe della pianista Laura De Fusco. Si è perfezionata con i maestro Carlo Bruno e J. Achucarro all’Accademia Chigiana di Siena. È risultata vincitrice di premi in diversi concorsi nazionali e ha tenuto numerosi concerti per le più prestigiose istituzioni musicali italiane. Inoltre, è stata chiamata a far parte della giuria di concorsi musicali nazionali e ha svolto l’attività di accompagnatrice pianistica in corsi di perfezionamento e concorsi musicali.