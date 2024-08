Musica ed enogastronomia, centinaia di presenze a Mileto per la tradizionale sagra della trippa

Bilancio più che positivo per l’edizione 2024 della Sagra della Trippa, ripresa dalla neonata società di calcio Asd Mileto dopo anni di sospensione. All’evento culinario proposto nella cittadina normanna hanno partecipato centinaia di persone, ritrovatesi per l’occasione in piazza Badia per gustare un piatto e una specialità strettamente legati al territorio, da sempre conosciuto anche per l’arte dei maestri “gucceri” e per le tante realtà che operano nell’ambito della lavorazione delle carni. Il vassoio, nello specifico, ha permesso di apprezzare la trippa cucinata secondo la tradizione miletese, pipi e patati, olive locali, mozzarelline, frisella con ‘nduia, panino, cantucci, passito e vino locale. Nel corso della serata i presenti hanno anche potuto usufruire di uno stand enogastronomico dove gustare panini farciti con salsiccia e burgher. Ad allietare il tutto, il Livemusic acoustic trio Dakaraye Rinaldo Occhiato dj.

Al termine della sagra, evidente la soddisfazione dei vertici societari dell’Asd Mileto, per un evento «che ha visto la piazza gremita di tantissima gente desiderosa di apprezzare del buon cibo e di ascoltare dell’ottima musica. Lo scopo principale dell’organizzazione di questa manifestazione – sottolineano oggi – è stato di unire lo sport al sociale. Il merito del successo ottenuto è dei nostri ragazzi, cuore pulsante dell’organizzazione, ma anche dei tanti sponsor e partner che ci hanno supportato e che oggi vogliamo ringraziare uno a uno. Per quanto ci riguarda – aggiungono – diamo già appuntamento al prossimo anno, sicuri che con la passione, l’impegno e l’amore di tutti la Sagra della Trippa ritornerà ad essere, così come in passato, uno degli eventi culinari più attesi della provincia di Vibo Valentia». L’Asd Mileto è nata solo qualche mese fa con l’obiettivo di valorizzare i giovani del paese, consentendogli principalmente di partecipare al prossimo campionato di Terza Categoria. Da qui l’invito ai propri sostenitori a seguire la squadra nel corso dell’ormai imminente stagione calcistica e a recarsi numerosi allo stadio.