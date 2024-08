La liberazione di Tropea rivive nella Parata storica: appuntamento con LaC Storie -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Perla del Tirreno ha ospitato la decima edizione della Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615, evento emblematico della storia della città tirrenica, allorquando fu scongiurato il tentativo del principe Vincenzo Ruffo di renderla suo feudo. Questa decima edizione, come ogni anno, ha avuto la direzione artistica del presidente della Libertas Dario Godano, l’associazione storico culturale che fin dalla sua esistenza ha lavorato per istituzionalizzare la celebrazione di questa importante ricorrenza. I dettagli al centro della nuova puntata di LaC Storie, a cura di Saverio Caracciolo, in programma il 31 agosto alle ore 21.00.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it