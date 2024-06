Romeo nuovo sindaco di Vibo: «Il campo largo ha funzionato, ora lavorerò per risollevare questa città»

Le prime dichiarazioni del candidato che ha battuto Roberto Cosentino (centrodestra). Ringrazia gli alleati ma anche Muzzopappa (polo di centro): «Ha visto in me il cambiamento»

Enzo Romeo, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Vibo Valentia. Sebbene lo spoglio delle schede elettorali non sia terminato, ormai il distacco con Roberto Cosentino (centrodestra) appare incolmabile.

«C’era una grande positività che percepivo in giro – ha dichiarato Romeo a caldo ai microfoni di LaC -. Tante persone che mi dicevano: “Vai Enzo, vai, cambia le cose perché abbiamo bisogno di una svolta». Il primo messaggio ai vibonesi: «Da questo momento lavorerò per voi, per la città, per attuare il mio programma». Sulla coalizione di centrosinistra: «Il campo largo ha funzionato a Vibo, grazie a rapporti sinceri e leali con tutte le forze che mi hanno sostenuto».

L’auspicio, continua il nuovo sindaco, è che «la città possa rialzarsi, da tutti i punti di vista, a cominciare da quello economico. Ma ci sono anche problematiche su temi essenziali, annose, che non sono state mai risolte e che cercheremo di risolvere».

Infine, un messaggio rivolto a Francesco Muzzopappa, che poco prima del ballottaggio aveva espresso un’indicazione di voto per i propri elettori a favore di Romeo: «Lo ringrazio perché ha indirizzato la voglia di cambiamento verso di me, visto che lui non era riuscito ad arrivare al ballottaggio».