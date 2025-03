Elezioni comunali e Referendum, ecco le possibili date. Nel Vibonese si vota a Spadola

C’è anche Spadola tra i comuni che andranno a votare in questa primavera, per eleggere sindaco e Consiglio comunale. È l’unico in provincia di Vibo Valentia, mentre in tutta la Calabria sono in totale 19. Ancora non c’è una data ufficiale per le elezioni, ma comincia a farsi largo qualche ipotesi.

«Abbiamo appreso che è imminente la decisione del Governo sulla data di Amministrative e Referendum. C’è la volontà di andare su un’unica data: al momento è all’esame del governo l’ipotesi di domenica 25 e lunedì 26 maggio e 8-9 giugno». Lo ha dichiarato il segretario di +Europa Riccardo Magi, assieme al segretario della Cgil Maurizio Landini, dopo l’incontro fra i comitati referendari e il Governo a Palazzo Chigi, spiegando che la decisione sarà contenuta in «un decreto elezioni che sarà approvato probabilmente questa settimana».

Per quanto riguarda i comuni calabresi al voto, quattro sono sopra i 15mila abitanti con l’eventuale turno di ballottaggio (Lamezia Terme, Cassano all’Ionio, Rende e Isola Capo Rizzuto) e quindici sotto i 15mila abitanti: Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Maida (CZ), Petronà (CZ), Cetraro (CS), Paola (CS), Scalea (CS), Casabona (KR), Melissa (KR), Marina di Gioiosa Jonica (RC), Melito Porto Salvo (RC), San Lorenzo (RC), San Luca (RC), Scilla (RC) e Spadola (VV).

Il comune di Spadola è attualmente guidato da un commissario prefettizio dopo che a ottobre scorso le dimissioni di sei consiglieri comunali portarono alla caduta del sindaco, Cosimo Damiano Piromalli.