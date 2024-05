San Gregorio D’Ippona nasce il Giardino delle matite colorate con opere realizzate da giovani migranti – Foto

Panche colorate simili a matite giganti realizzate con blocchi di legno. È il lavoro realizzato nella Villa Comunale di San Gregorio D’Ippona dai ragazzi del locale Sai, Servizio accoglienza immigrati e della Comunità alloggio per minori di Jonadi, gestiti dalla Cooperativa Futura. Il frutto dell’attività laboratoriale è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Pasquale Farfaglia, del presidente della coop Futura Carmelo Disì, del coordinatore Giuseppe Cosmano, dei parroci e dei rappresentanti della Protezione civile.

Lodato l’impegno dei ragazzi migranti che hanno trasformato vecchie travi di legno in panche dai colori vivaci. Attraverso l’esperienza, infatti, i partecipanti al progetto hanno avuto modo di ringraziare con creatività e originalità la comunità che li ha accolti: «Con abilità – spiegano i promotori – hanno lavorato il legno, trasformando pezzi senza vita in sedute accoglienti e allegre, destinate a diventare punti di incontro e di condivisione nel tessuto urbano. Le travi – fanno presente – sono estate esposte e collocate in modo da favorire la partecipazione visiva alle attività già esistenti dentro la Villa: area fitness, campo bocce e calcetto, regalando agli occhi l’impressione di trovarsi immersi in un giardino fatto di grosse matite colorate».

Proprio per le caratteristiche dell’iniziativa, è stata quindi collocata una targa “Giardino delle matite Colorate” «che ne identifichi l’area e che lanci un messaggio di integrazione, quello di pitturare ogni giorno della nostra vita come un arcobaleno, in cui ogni colore è fondamentale per creare un’unica bellezza». In questo contesto, aggiungono gli organizzatori «sono testimoni di una storia di resilienza, di speranza e di amore. Il segno tangibile che, quando ci impegniamo a costruire un mondo migliore, nessuno è escluso e tutti possono trovare un posto accogliente sotto il sole». Ad arricchire l’appuntamento il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo De Amicis di San Gregorio D’Ippona. Gli studenti hanno realizzato cartelloni sull’integrazione e animato con giochi l’evento.

LEGGI ANCHE: A San Gregorio d’Ippona la presentazione della ricerca sugli alberi di ulivo – Video

San Gregorio, Lo Muto: «Mancata intitolazione piazza a don Luccisano? Si poteva avviare nuovo iter»

San Gregorio d’Ippona: presentata la proposta per istituire il Consiglio comunale dei ragazzi