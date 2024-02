Olio d’oliva, a San Gregorio un corso per responsabile esperto di frantoio

Un corso per “responsabile esperto di frantoio” rivolto a imprenditori e tecnici di settore. L’iniziativa viene organizzata dall’Università mediterranea della Calabria con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Arsac e del Comune di San Gregorio d’Ippona con l’obiettivo di implementare le conoscenze e formare specialisti e tecnici di grande caratura. Il progetto è strettamente connesso con il territorio dove, nonostante le difficoltà e le insidie del mercato e dei cambiamenti climatici, insiste una forte vocazione agricola. L’olio d’oliva rappresenta una delle eccellenze del comprensorio vibonese. Proprio sui prodotti simbolo della terra calabrese si è inteso investire tramite percorsi formativi mirati indirizzati agli operatori del settore.

Il corso

L’obiettivo fondamentale del corso per responsabile di frantoio è «fornire un percorso professionalizzante mirato ad accrescere le competenze nella gestione dell’Impresa molitoria per la produzione di un olio extravergine di oliva di qualità». Infatti il maestro “oleario” «rappresenta il principale riferimento del frantoio ovvero la figura attorno alla quale ruotano le responsabilità delle scelte operative». I partecipanti, al termine del concorso, «avranno le competenze necessarie per potere valutare la materia prima da lavorare ed il miglior sistema di produzione sulla base delle necessità derivanti dalla domanda di mercato e dalle caratteristiche della materia prima o del tipo di lavorazione da effettuare». Gli aderenti all’iniziativa, inoltre, avranno modo di confrontarsi sulla gestione delle macchine, la regolazione e il loro corretto funzionamento per garantire un prodotto di alta qualità. L’analisi riguarderà anche materie quali l’igiene, la sicurezza e il rispetto ambientali. Si cercherà inoltre di fornire le basi per lo sviluppo del marketing aziendale sfruttando sia le potenzialità dei media che dei social network. In tal modo, lo stesso responsabile del frantoio sarà in grado di effettuare valutazioni sull’idoneità della etichetta anche sulla base delle aspettative del consumatore finale. Le lezioni (40 ore suddivise in lezioni teoriche e pratiche), si svolgeranno a San Gregorio nella struttura Anello mancante dal 20 al 24 febbraio. Responsabile e tutor, Rosario Franco.

