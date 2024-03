A San Gregorio inaugurato il nuovo bocciodromo

È stato inaugurato a San Gregorio d’Ippona il nuovo bocciodromo. La struttura, come rende noto l’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, si compone di tre campi. Una novità che ha riscosso ampio consenso considerando il crescente interesse, anche da parte dei più giovani, verso la disciplina sportiva. L’Asb di San Gregorio, con i suoi 25 componenti, è in corsa nell’ambito della competizione regionale Coppa Calabria. La formazione, nell’ambito dell’iniziativa sportiva che coinvolge anche Cardinale, Caraffa, Cortale, Filadelfia, Aurora, Folgore, Postararu, Lamezia bocce, Malaspina, Santa Lucia, Pianopoli, sb Pizzo, Vibonese, ha recentemente ottenuto una importante vittoria contro la società di Acconia. In merito alla realizzazione del bocciodromo, la compagine amministrativa sottolinea: «Solo grazie al costante impegno dei soci della squadra locale che ha come presidente Bruno Moscato si è riusciti a concludere tutte le procedure necessarie per l’adeguamento del campo alle regole Fib, Federazione italiana bocce. La sinergia tra istituzioni e cittadini è il punto di partenza necessario per ogni obiettivo».

