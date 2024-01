San Gregorio, le proposte di “Noi Moderati” per migliorare la sicurezza lungo le strade del paese

Il commissario “Noi Moderati”, Gregorio Lo Muto ha avanzato al Comune di San Gregorio D’Ippona una proposta in tema di circolazione stradale e sicurezza. Il progetto si prefigge l’obiettivo di creare nei tratti urbani di via Fratelli Francica numero 5, piazza San Fantino e Via Umberto I numero 34 un senso unico di marcia permanente con direzione verso la via Aldo Moro. Al contempo viene proposta l’introduzione dei dossi artificiali e del limite a 30 chilometri orari nei presenti tratti stradali urbani vista anche la presenza nelle vicinanze di una scuola e di un asilo. L’iniziativa nasce a seguito delle richieste dei residenti, preoccupati per la propria incolumità. Lo Muto evidenzia: «Il tema della sicurezza stradale è una nostra priorità. Lo scopo della politica di “Noi moderati” è quella di essere portavoce delle esigenze dei cittadini. La partecipazione degli abitanti nelle scelte che riguardano il paese è di fondamentale importanza». In più portare «idee nuove nella Casa comunale per finalità collettive è uno degli obiettivi del nostro operato politico in attesa di candidature ai ruoli istituzionali in Consiglio comunale con le prossime amministrative tra un anno e mezzo. Tali proposte risultano ancora più importanti se il fine riguarda la tematica della sicurezza stradale e della circolazione veicolare nel centro urbano».

Il municipio di San Gregorio d’Ippona

Inoltre, si fa rilevare, a causa della «ristrettezza della carreggiata di via Umberto I spesso si vengono a creare situazioni di intralcio e disturbo alla normale circolazione di veicoli e pedoni. È fondamentale evitare pericoli di pubblica incolumità in una zona come questa altamente trafficata da bambini, adolescenti e anziani». Lo Muto prosegue: «È una proposta che non favorisce solo i residenti ma anche tutta la comunità locale. Sappiamo che l’attuale amministrazione guidata dal sindaco pro tempore Pasquale Farfaglia ha a cuore la tutela della vivibilità nel pieno miglioramento della circolazione stradale. Già in passato, si è dimostrata una delle Amministrazione più attente e sensibili in tema di sicurezza stradale. Un esempio è stata l’introduzione dei dossi artificiali di rallentamento e della relativa segnaletica verticale lungo viale delle industrie in San Gregorio D’Ippona. È con tali premesse che “Noi Moderati” -chiosa- avanziamo la richiesta al primo cittadino affinché possa accogliere le esigenze della cittadinanza che esprime le proprie idee anche mediante la nostra sigla politica».

