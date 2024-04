Vibo Marina: strisce pedonali quasi invisibili e sicurezza a rischio

Nel centro costiero non si contano più gli attraversamenti pedonali con segnaletica orizzontale quasi ormai invisibile a causa della vernice ormai usurata da diversi anni. In quasi tutta Vibo Marina risulta scarsamente visibile quasi tutta la segnaletica orizzontale pedonale, fino ad arrivare a casi maggiormente critici dove la segnaletica pedonale è quasi del tutto cancellata, come il trafficatissimo viale Parodi o l’attraversamento della strada che costeggia il lungomare Colombo, molto frequentata da automobilisti e pedoni. Dalla loro visibilità può dipendere l’incolumità di chi attraversa la strada mentre essendo consunte e quasi invisibili mettono a rischio la sicurezza. Le strisce pedonali rappresentano un ausilio per tutti gli utenti della strada, ma soprattutto servono a tutelare i pedoni e, principalmente, bambini, anziani e invalidi.

La sicurezza stradale é un diritto imprescindibile dei cittadini per cui la manutenzione della segnaletica orizzontale diventa necessaria per la salvaguardia della loro sicurezza. Dovrebbero fungere da punto di riferimento e la loro trascuratezza, al contrario, può mettere in serio pericolo la vita di chi attraversa la strada. Le strisce pedonali sbiadite o poco visibili creano una situazione di rischio elevato di incidenti stradali, con potenziali gravi conseguenze per i pedoni. L’assenza o la scarsa visibilità della segnaletica pedonale in quasi tutte le strade di Vibo Marina è un problema che le amministrazioni non possono sottovalutare. La manutenzione delle strisce pedonali è un’attività necessaria per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e gli enti devono fare in modo che esse siano sempre ben visibili e in perfette condizioni facendo ricorso, se necessario, all’utilizzo delle nuove mescole meno deteriorabili rispetto alla vernice tradizionale, più soggetta all’usura.

