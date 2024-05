Mongiana, passi in avanti per la creazione del “Parco degli uomini giusti”

A Mongiana si lavora per portare avanti il progetto di recupero e riqualificazione del parco giochi e della viabilità di Via Roma. Si tratta di un finanziamento di 400mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi che, come anticipato dallo stesso ente, «riguarderà il rifacimento estetico e funzionale dell’intera area». Oltre al livellamento del terreno, nuovo posizionamento dell’illuminazione, verranno aggiunti ulteriori giochi. Non solo. Si prevede l’installazione di un monumento ornamentale – un albero a chioma metallica – «per l’abbellimento dell’area, chiamato “Albero degli uomini Giusti”». La particolarità «è rappresentata dal suo significato in termini di istruzione alla legalità, in quanto lo stesso – sottolineano gli amministratori – è dedicato al ricordo delle vittime di tutte le mafia– Sarà inoltre completato da “foglie” in legno disegnate\incise dagli alunni frequentanti il plesso di Mongiana che saranno attaccate al tronco dell’albero proprio a rappresentare un simbolo dell’istruzione alla legalità». Si specifica che la denominazione “Parco degli uomini giusti” è «il risultato di un concorso di idee svolto in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Scuola di Mongiana». Tra gli altri interventi previsti: nuova recinzione, ripristino marciapiedi, sostituzione della ringhiera e delle panchine lungo via Roma: «Nei prossimi giorni, presenteremo i progetti che partiranno nel breve periodo», concludono gli amministratori.

