Vespaclub Rizziconi fa tappa a Monterosso e all’oasi Wwf del lago Angitola

L’escursione ha previsto una visita nel borgo vibonese e presso l’area naturalistica, centro strategico per la conservazione di flora e fauna protette

Proseguono le escursioni del Vespaclub Rizziconi aps all’insegna della riscoperta del territorio calabrese. Questa domenica a bordo delle loro iconiche due ruote i vespisti rizziconesi sono partiti alla volta di Monterosso Calabro, antico borgo delle Serre calabre.

Il sindaco Antonio Lampasi e i componenti dell’amministrazione comunale hanno fatto gli onori di casa accompagnando i vespisti lungo gli impervi vicoli del centro storico, alla scoperta di inestimabili tesori: scorci panoramici mozzafiato, antiche chiese e palazzi nobiliari dai quali traspare tutta la cura e l’attenzione che la comunità dedica alla loro conservazione e valorizzazione.

«Un luogo pregno di storia, dove, passeggiando per i vicoli – si legge in una nota stampa – si respira ancora l’atmosfera di un glorioso passato. L’escursione proseguita nel pomeriggio ha consentito ai vespisti di consumare il pranzo, a contatto con la natura, presso l’oasi Wwf del lago Angitola, dove Pino Paolillo, responsabile del settore Conservazione dell’oasi ha illustrato le peculiarità dell’area, centro strategico per la conservazione di flora e fauna protette».

LEGGI ANCHE: Mongiana, Francavilla Angitola e Monterosso si uniscono per partecipare a bandi pubblici

Monterosso Calabro, grande successo per la Festa del basket – Video

Monterosso, oltre cento partecipanti all’escursione ciclistica nella Valle dell’Angitola