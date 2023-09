Monterosso Calabro, grande successo per la Festa del basket – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Grande successo a Monterosso Calabro per la festa del basket, manifestazione sportiva che ha coinvolto diverse realtà calabresi. A scandire l’inizio della manifestazione nel campetto comunale è stata la presentazione della Viola Basket, squadra simbolo della pallacanestro calabrese che ha segnato la storia del basket italiano. I cestisti della Viola hanno poi accolto i piccoli del minibasket dello stesso team, nonché le giovanili di Vibo Valentia, Pizzo e Soverato. Presente all’evento anche il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, grande appassionato di pallacanestro ed ex cestista il quale, rivolgendosi ai più piccoli, li ha invitati a saper cogliere lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo. Una grande festa, quindi, che è diventata anche l’occasione, per i campioni della Viola, di scoprire un borgo, guidato dal sindaco Antonio Lampasi, in cui la bellezza naturale si fonde con quella architettonica. A dare valore aggiunto all’evento sono state le musiche proposte dai due complessi bandistici locali, che hanno allietato ogni momento della manifestazione. L’appuntamento si è concluso con il taglio della torta e con un brindisi di buon auspicio per il futuro della squadra. Intanto manca ormai poco all’inizio del campionato per la Pallacanestro Viola che sabato 30 settembre alle ore 19 giocherà in casa del Cus Catania.

