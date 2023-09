Pentathlon moderno, terzo posto per gli atleti dell’Asd Shanti di Vibo alla finale nazionale

Gli atleti dell’Asd Shanti 1985 Vibo Valentia sono saliti sul terzo gradino del podio del Trofeo Coni 2023 durante la finale nazionale che si è svolta in Basilicata-Costa Jonica e questa mattina, a Marina di Ginosa (TA), per la Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Hanno gareggiato 40 giovani pentatleti provenienti da 10 regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia). I ragazzi del pentathlon moderno si sono sfidati nella tradizionale staffetta mista “CorriNuota”. Ogni Regione è scesa in campo con quattro staffettisti (due ragazzi e due ragazze) impegnati nelle prove di nuoto (4×50) e corsa (4×400). A trionfare è stata la squadra del Piemonte con Francesca Boano, Giulia Secci, Angelo Cardamone e Giacomo Matteo Ignazio Ternullo. Secondo posto per l’Emilia Romagna con Valentina Ibba, Rebecca Montagnani, Carmine Giovanni Musto, Diego Peluso, terza la Calabria (Gaia Colloca, Veronica Donati, Matteo Iannuzzi, Antonino Melluso) che bissa, così, il risultato dello scorso anno. All’edizione 2023 del Trofeo Coni hanno preso parte complessivamente 4400 partecipanti, un numero record, da 35 Federazioni Sportive Nazionali e sette Discipline Sportive.

