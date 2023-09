Mileto, scatta l’open day per la scuola calcio “Asd Crazy Lions”

Open day per la scuola calcio “Asd Crazy Lions” di Mileto. L’apertura della nuova stagione sportiva 2023-2024 è stata sancita con un’apposita manifestazione svoltasi sul campo in erbetta sintetica “Futsal”, attivo nella cittadina normanna. All’appuntamento di promozione e avvio delle attività di allenamento – della realtà di settore associata alla “Asd Crazy Lions” di Gioia Tauro – sono stati presenti i responsabili e i tecnici del sodalizio, numerosi calciatori in erba e le massime autorità politiche e civili del territorio comunale. La scuola calcio opererà fattivamente da domani 5 settembre nel campo Futsal di Mileto e in quello della frazione Comparni, entrambi in erba sintetica. Anche quest’anno metterà le proprie competenze e i propri esperti di settore a disposizione dei giovani calciatori rientranti nelle categorie “Piccoli amici”, “Primi calci”, “Pulcini” ed “Esordienti”. Dalla stagione 2023-2024 la scuola calcio apre le porte anche alle aspiranti giocatrici di calcio femminile. Tra i servizi proposti dall’Asd Crazy Lions, anche quelli di psicomotricità dello sport, di preparazione dei portieri e di attività motoria. Prevista anche la partecipazione delle singole squadre ai rispettivi campionati di categoria giovanili.

