Calcio, Vibonese: ufficializzato il calendario della Serie D 2023/2024

Il cammino della formazione rossoblu (inserita nel Girone I) prenderà avvio domenica 10 settembre tra le mura amiche del “Luigi Razza” dove alla terza giornata arriverà il Trapani, uno degli avversari più quotati. Gli altri scontri sulla carta più attesi vedranno Baldan e compagni affrontare Siracusa, Ragusa e FC Lamezia. L’incrocio con quest’ultima al sapore di derby calabrese sarà alla giornata numero tredici in calendario il 26 novembre e il 7 aprile. Trentaquattro giornate tutte da vivere a partire dal 10 settembre fino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio 2024. Il giro di boa per i nove gironi avverrà il 20 dicembre con l’ultima giornata del girone d’andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l’impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Calcio d’inizio alle 15.00 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15.00 fino al termine della stagione. Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua. Per quel che concerne in particolare il girone I, è evidente che trattasi di calendario sub iudice all’esito della vicenda Reggina. Pertanto la programmazione potrebbe subire delle variazioni.

LE DATE:

PRIMA GIORNATA

10 settembre 2023 (ore 15:00) – 7 gennaio 2024 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Gioiese 1918

SECONDA GIORNATA

17 settembre 2023 (ore 15:00) – 14 gennaio 2024 (ore 14:30)

Licata Calcio VS US Vibonese Calcio

TERZA GIORNATA

24 settembre 2023 (ore 15:00) – 21 gennaio 2023 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Trapani 1905

QUARTA GIORNATA

1 ottobre 2023 (ore 15:00) – 28 gennaio 2024 (ore 14:30)

Città di Sant’Agata VS US Vibonese Calcio

QUINTA GIORNATA

8 ottobre 2023 (ore 15:00) – 4 febbraio 2024 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Ragusa Calcio

SESTA GIORNATA

15 ottobre 2023 (ore 15:00) – 11 febbraio 2024 (ore 14:30)

Castrovillari Calcio VS US Vibonese Calcio

SETTIMA GIORNATA

22 ottobre 2023 (ore 15:00) – 18 febbraio 2024 (ore 14:30)

Polisportiva Afragolese 1944 VS US Vibonese Calcio



OTTAVA GIORNATA

19 ottobre 2023 (ore 15:00) – 25 febbraio 2024 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Akragas 2018

NONA GIORNATA

1 novembre 2023 (ore 14:30) – 3 marzo 2024 (ore 14:30)

Locri 1909 – US Vibonese Calcio

DECIMA GIORNATA

5 novembre 2023 (ore 14:30) – 10 marzo 2024 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Canicattì

UNDICESIMA GIORNATA

12 novembre 2023 (ore 14:30) – 24 marzo 2024 (ore 14:30)

Nuova Igea Virtus VS US Vibonese Calcio

DODICESIMA GIORNATA

19 novembre 2023 (ore 14:30) – 28 marzo 2024 (ore 14:30)

US Vibonese Calcio VS Sancataldese Calcio

TREDICESIMA GIORNATA

26 novembre 2023 (ore 14:30) – 7 aprile 2024 (ore 15:00)

FC Lamezia Terme VS US Vibonese Calcio

QUATTORDICESIMA GIORNATA

3 dicembre 2023 (ore 14:30) – 14 aprile 2024 (ore 15:00)

US Vibonese Calcio VS Città di Acireale 1946

QUINDICESIMA GIORNATA

10 dicembre 2023 (ore 14:30) – 21 aprile 2024 (ore 15:00)

San Luca VS US Vibonese Calcio



SEDICESIMA GIORNATA

11 dicembre 2023 (ore 14:30) – 28 aprile 2024 (ore 15:00)

US Vibonese Calcio VS Portici FBC



DICIASSETTESIMA GIORNATA

20 dicembre 2023 (ore 14:30) – 5 maggio 2024 (ore 15:00)

Siracusa Calcio 1929 VS US Vibonese Calcio