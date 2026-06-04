In provincia di Vibo saranno poco meno di 1500 gli studenti alle prese con l’Esame di Stato. Si parte il 18 giugno, ecco tutti i professori impegnati nelle 49 commissioni

Manca sempre agli esami di Maturità, che quest’anno vedranno impegnati in tutta Italia 527.607 studenti. Oggi il ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a pubblicare le commissioni, con tutti i nomi dei presidenti e dei membri esterni (a cui si aggiungono poi due mebri interni alla scuola).

La pubblicazione delle commissioni rappresenta un'altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8:30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, saranno 1.559 gli studenti che affronteranno quest’anno l’Esame di Stato: 1.541 i candidati interni e 18 quelli esterni. Le commissioni sono in tutto 49. In basso il file consultabile, pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale, con le commissioni di tutti gli istituti superiori del Vibonese.