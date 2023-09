Triathlon degli Dei, a Tropea la prima edizione della manifestazione sportiva

Giorno 29 ottobre il Triathlon approderà sulla Costa degli Dèi grazie all’intesa tra l’Asd X-Sport Green 1.5 presieduta dall’Extreme triatleta Luca Mancuso e l’amministrazione comunale di Tropea, una gara destinata a divenire “Perla” nel panorama del triathlon nazionale e internazionale: il Triathlon degli Dei. Gara della Federazione Italiana Triathlon (FiTri) con 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa senza soluzione di continuità, sono queste le distanze che gli atleti provenienti da tutta Italia dovranno affrontare per contendersi il titolo di vincitore e vincitrice di questa prima edizione di triathlon Sprint nell’incantevole cornice di Tropea. Luca Mancuso: «Stiamo curando i minimi particolari per rendere la gara all’altezza del luogo che ci ospiterà. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Macrì ha sin da subito dato un prezioso supporto affinché la manifestazione si possa svolgere nei migliori dei modi e vorrei ringraziare personalmente per la fattiva collaborazione il consigliere Carmine Godano in pieno accordo con la linea organizzativa dell’evento. Ci saranno molte sorprese e il divertimento è assicurato per i partecipanti e per gli accompagnatori. La manifestazione sportiva è patrocinata, oltre che dal Comune di Tropea, dalla Regione Calabria, Calabria Meravigliosa, Provincia di Vibo Valentia, Coni, Sport e Salute e Legambiente Calabria che proprio a Tropea ha attribuito le 5 vele, il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti dalla stessa associazione ambientalista. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Durante l’evento i circoli Legambiente Ricadi, con il supporto di quello di Lamezia Terme, saranno impegnati in una campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali e della sostenibilità.

