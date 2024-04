Vibo Marina, ingente spreco d’acqua dal serbatoio sant’Andrea – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’acqua: un bene prezioso, forse il più prezioso che abbiamo. Ma lo spreco d’acqua è, ovunque, un fenomeno allarmante. Miliardi di metri cubi vengono dispersi a causa delle cattive condizioni delle infrastrutture idriche o a causa del non ottimale funzionamento degli impianti. È stato calcolato che per, in Italia, ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione, 42 non arrivano nei rubinetti. Un esempio di spreco d’acqua viene segnalato dai residenti in contrada Sant’Andrea di Vibo Marina, i quali lamentano una perdita di pressione che incide negativamente sulla rete di distribuzione e che sicuramente sarà destinata ad aggravarsi con l’inizio della stagione estiva. Il video messo in rete dimostra come dal serbatoio Sant’Andrea defluisca, attraverso una tubatura, un’ingente quantità di acqua che viene dispersa. Problema che, quasi sicuramente, è causato dalla non corretta taratura del sistema di troppo-pieno. Pare che si attenda un’attività di ingegnerizzazione della rete, ma finora tutto è fermo mentre, aspettando Godot, si rischia una carenza idrica. I cittadini rivolgono, pertanto, un appello agli enti competenti affinché si attivino per la soluzione della problematica evidenziata: “È tempo di tagliare gli sprechi. Mentre l’acqua viene dispersa, nelle abitazioni si è costretti ad usare l’impianto di autoclave a causa della ridotta pressione, con conseguente incremento dei consumi di energia elettrica. Un problema che certamente non fa bene all’ambiente e alle tasche dei contribuenti”.

