Comunali a Vibo: lunedì la presentazione del candidato di centrodestra alla presenza di Occhiuto

Saranno sei le liste a sostegno del candidato a sindaco di Vibo Valentia per il centrodestra, Roberto Cosentino. Se ognuna delle liste arriverà a completare il “quadro” delle candidature per il rinnovo del Consiglio comunale, i conti sono presto fatti: ben 192 aspiranti consiglieri con la coalizione di centrodestra, 32 per ogni lista. La presentazione del candidato a sindaco Roberto Cosentino per le elezioni amministrative – fissate per i giorni 8 e 9 giugno prossimi – è in programma per lunedì 6 maggio alle ore 18:00 al 501 Hotel. Sono previsti gli interventi: del deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati; del coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro; del sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro; del presidente della giunta della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Queste invece le liste a sostegno della candidatura di Roberto Cosentino a sindaco di Vibo Valentia: lista Oltre (compagine ritenuta espressione dello stesso aspirante primo cittadino); Forza Italia; Forza Vibo; Fratelli d’Italia; Indipendenza (che fa capo a livello nazionale a Gianni Alemanno e a livello locale all’ex senatore Franco Bevilacqua); Vibo Unica che fa capo al consigliere comunale Stefano Luciano.

nei riquadri Enzo Romeo, Francesco Muzzopappa e Vito Pitaro

Non faranno parte dello schieramento di centrodestra la Lega – che non scenderà in campo con il proprio simbolo ed i cui componenti a livello locale sono schierati con l’area di centro con Francesco Muzzopappa a sindaco –, Noi Moderati e l’Udc, schierati pure loro con il polo di centro unitamente a Vibo al Centro (che racchiude Italia Viva e Italia del Meridione), Insieme al Centro (che racchiude Udc, Noi Moderati e Legati al territorio), Azione con il simbolo del partito di Carlo Calenda e la lista Cuore Vibonese Una Città Libera. In totale, quindi, quattro liste in campo a sostegno del candidato a sindaco Francesco Muzzopappa che gode dell’apporto dell’ex consigliere regionale Vito Pitaro il quale – avendo sciolto la propria formazione politica “Città Futura” (sino a luglio a sostegno con propri assessori dell’amministrazione uscente guidata da Maria Limardo) – piazzerà i suoi fedelissimi nelle varie liste della coalizione di centro. Infine il candidato a sindaco del centrosinistra, Vincenzo Romeo, che gode del sostegno di quattro liste: Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Progressisti per Vibo e Centro Studi Progetto Vibo. Se tutte le liste in campo delle varie coalizioni presenteranno – o saranno in grado di presentare – 32 candidati al Consiglio comunale, gli aspiranti consiglieri saranno in totale ben 448. Un “esercito” a fronte di neanche 19mila elettori. E anche questa è Vibo Valentia.

