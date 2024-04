Comunali a Vibo, Romeo a Dentro La Notizia: «Identità vibonese da ricostruire»

Da un lato la concretezza delle azioni, dall’altro la visione e le prospettive. Enzo Romeo, candidato a sindaco di Vibo Valentia per il Polo Progressista, illustra il suo piano per il capoluogo a Dentro la Notizia, il format di approfondimento a cura della redazione giornalistica di LaC News24. Intervistato da Pier Paolo Cambareri lancia apertamente la sfida: «Le condizioni economico sociali della città sono peggiorate rispetto a decenni fa». E cioè rispetto a quando, nel 1995, assunse il ruolo di primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, un ente (e un territorio) a cui bisognava dare una nuova identità. Ecco la sfida di Romeo: «Ricostruire l’identità vibonese». Non a caso il claim scelto per la campagna elettorale sia “Torna Vibo Vera”. Uno slogan che racchiude le volontà richiamate nel programma. Enzo Romeo le illustra in diretta e contengono due linee guida: l’azione di contingenza, quindi le risposte immediata ai cittadini, e l’esercizio della visione a lungo raggio, quindi la programmazione per incidere sui temi dello sviluppo complessivo. Sintetizzando, l’obiettivo primario è quello di rimettere in moto il territorio dal punto di vista turistico e produttivo, puntando alla realizzazione anche di un Polo di eccellenza tecnologica in campo nautico, siderurgico e dell’agroalimentare, cioè le vocazioni che partendo da Vibo Marina e dal suo porto vengono declamate come potenzialità ancora inespresse di un territorio che deve farsi conoscere. Tuttavia, è il centro storico che deve ritrovare la sua centralità: «La nostra potrebbe essere riscoperta come città di ogni epoca storica (fu greca e romana). Ma è già oggi una città delle chiese, dei palazzi, del borgo medievale. È una città che può offrire tutto, purché venga amministrata dalle persone giuste». Il recupero del grande patrimonio archeologico un altro dei punti chiave, aggiunto alla rivitalizzazione dell’area commerciale al momento paralizzata dai lavori in corso. Per riuscire nell’obiettivo, bisogna secondo Romeo ripensare radicalmente le azioni partendo dai bisogni dei cittadini e ridando loro servizi primari nel tempo venuti a mancare, come la piscina comunale. Il tema teatro, poi: «L’amministrazione ha avuto a disposizione 5 anni di tempo per ottenere le autorizzazioni, perché la struttura era completata a parte i parcheggi e gli arredi interni. Gestione le attività teatrali non è semplice ed è oneroso, ecco perché bisogna creare una rete con altri 4 o 5 teatri».

Insomma, attenzione al mondo della cultura a trecentosessanta gradi con l’obiettivo di fondo di realizzare il sogno di una sede universitaria in città. Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.

