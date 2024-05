Incidente sul tratto vibonese dell’autostrada: a fuoco due mezzi

Incidente in autostrada sulla corsia nord non lontano dallo svincolo delle Serre (Gerocarne-Soriano). Per cause ancora in corso di accertamento due mezzi – un autoarticolato e un furgone – si sono scontrati prendendo fuoco. Il conducente dell’autoarticolato ha riportato un politrauma e per lui si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul posto la polizia stradale e personale dell’Anas. Al momento il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sant’Onofrio. I veicoli in uscita proseguono lungo la SS 18 con rientro in autostrada allo svincolo di Rosarno.

