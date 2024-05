Sanità locale, per le Aggregazioni funzionali di Serra e Soriano l’Asp cerca sei infermieri

In diversa procedura, l’Azienda sanitaria ha diramato un avviso per l’assegnazione dell’incarico di nutrizionista da destinare all’ambulatorio dna per i disturbi alimentari

L’Azienda sanitaria di Vibo Valentia ha diramato un avviso per il reclutamento di sei infermieri da destinare all’aggregazione funzionale territoriale “San Domenico” di Soriano (tre operatori) e alla costituenda Aft di Serra San Bruno (altri tre operatori). L’Aft è un raggruppamento di medici di medicina generale che si occupa di garantire assistenza sanitaria alla popolazione. Generalmente gestiscono un bacino d’utenza non superiore ai 30mila abitanti. Rappresentano, per il paziente, un punto di riferimento di non poco conto. A Brattirò di Drapia, viene in queste ore inaugurata l’Aggregazione funzionale territoriale “Costa degli dei”. Un presidio che consentirà, anche in questo caso, di migliorare l’accesso alle cure mediche.

L’avviso dell’Asp

La procedura indetta dall’Azienda sanitaria di Vibo è interna pertanto possono partecipare solo i dipendenti a tempo indeterminato con profilo “collaboratore professionale sanitario infermiere (Categoria D)”, in servizio presso la locale Asp. A seguito dell’invio della domanda di partecipazione, le dichiarazioni dei candidati verranno sottoposte a controlli. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine di posizione in graduatoria.

Incarico di nutrizionista

Con diverso iter, inoltre, l’Azienda sanitaria ha diramato un avviso pubblico finalizzato all’assegnazione dell’incarico di nutrizionista da destinare all’ambulatorio dna per i disturbi alimentari. L’impegno lavorativo settimanale è di 24 ore e l’attività è riconducile a prestazione di natura temporanea. Anche in questo caso, i requisiti dei candidati saranno sottoposti a valutazione da parte di apposita commissione.

