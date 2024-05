A Mammasantissima questa sera Delitti “d’onore” e sangue innocente

“Amore fatale”. È il titolo della nuova puntata di Mammasantissima, il format prodotto dalla società editoriale Diemmecom, scritto e condotto da Pietro Comito, in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e in streaming su tutte le piattaforme del network LaC. La nuova puntata – dopo i record di ascolti registrati nelle settimane precedenti – racconterà la storia di Maria Rosa Bellocco, vittima di un atroce “delitto d’onore”, assieme al marito e ad uno dei suoi figli, consumato alla fine degli anni ’70 nella Piana di Gioia Tauro. Una vicenda tornata nella cronaca moderna grazie alle deposizioni della collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce. Mammasantissima, poi, racconterà la storia dei “fantasmi di Filadelfia”, ovvero di quei giovani che tra il 2002 ed il 2006, sparirono dal centro dell’Angitolano, al confine tra le province di Vibo e Catanzaro, dopo aver intrecciato una relazione con la moglie del boss: vittime della lupara bianca, delitti ancora impuniti. Il format produrrà contenuti esclusivi: documenti audio-video orginali, ricostruzioni, interviste. Insomma, una nuova puntata da non perdere.

Dove vedere la puntata

Mammasantissima va in onda il martedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.