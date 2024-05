Coccorino: liquami fognari da una settimana in strada e poi nel torrente Mandricelle

Si ripete a Coccorino di Joppolo la fuoriuscita di liquami dall’impianto di sollevamento posto al confine con Santa Maria di Ricadi. “Una situazione vergognosa – come denunciano diversi cittadini e il consigliere comunale di Joppolo Guido Ventrice – che va avanti da almeno otto giorni”. I liquami si riversano nel sottostante torrente Mandricelle per poi finire a mare a Coccorino (al confine con località Porticello) proprio attraverso tale corso d’acqua. Una situazione igienico-ambientale indecorosa che si è già verificata negli scorsi anni e che torna puntualmente a ripetersi creando un pantano in una strada che da anni ed anni aspetta, tra l’altro, il suo totale rifacimento ad opera del Comune di Joppolo. Nel frattempo dallo stesso ente sarebbe bene che si provvedesse ad impedire la fuoriuscita di liquami dalle pompe di sollevamento del depuratore. [GUARDA FOTO IN BASSO]

LEGGI ANCHE: Scempi ambientali e ‘ndrangheta, lodate in Antimafia le inchieste de Il Vibonese.it

“Fiumiinforma”: il dossier di Legambiente sull’inquinamento nei corsi d’acqua del Vibonese