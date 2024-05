Comunali Vibo, Monteleone: «Infondate le voci su esclusioni nella lista di “Azione con Calenda”»

«Smentisco in maniera categorica, poiché del tutto infondate, le voci che stanno circolando in queste ore secondo cui, per non meglio precisati motivi, starebbero avvenendo delle esclusioni nella lista “Azione con Calenda” che alle elezioni comunali a Vibo Valentia, dei prossimi 8 e 9 giugno, sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Muzzopappa». Lo afferma in un nota l’avvocato Giuseppe Monteleone, promotore e presentatore della lista “Azione con Calenda”, in corsa alle elezioni comunali di Vibo Valentia dei prossimi 8 e 9 giugno a sostegno dell’avvocato Francesco Muzzopappa.

«L’unica esclusione certa – si legge ancora nella nota -, ufficializzata in sede di deposito per ragioni di carenza di documentazione dal suo Paese di origine, è quella di una cittadina straniera. Ribadisco, ancora una volta, che tutti i nostri candidati, a cominciare dal capolista Salvatore Barbagallo (testimone di giustizia), sono persone perbene, oneste, rette, limpide, trasparenti e corrette in piena aderenza ai valori fondanti di “Azione” che predilige, per sua natura e vocazione, uomini irreprensibili i e istintivamente vocati al suo programma, fatto della concretezza che serve alla gente e per la gente».