Vibo Marina, De Pinto: «Guardia medica nel degrado, per raggiungerla bisogna attraversare una giungla di erbacce»

La grave carenza di strutture e servizi sanitari territoriali nelle frazioni costiere del comune di Vibo è stata spesso oggetto di interventi e forti denunce da parte di associazioni e cittadini, ma la politica e gli enti sanitari hanno finora fatto ben poco per assicurare alla popolosa cittadina un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, come quello alla salute. Anche un regolare servizio pubblico di guardia medica notturna-festiva troppe volte non è stato garantito. Ad intervenire sulla fatiscenza della sede della guardia medica di Vibo Marina è ora Mino De Pinto, segretario provinciale della Lega, il quale lamenta la mancanza di decoro esistente nella struttura sanitaria.

«Mi sono recato alla guardia medica locale per accompagnare un turista – osserva De Pinto – che ha avuto bisogno di assistenza medica e la situazione che si è presentata davanti ai miei occhi è stata a dir poco sconvolgente: praticamente sembrava di camminare in mezzo ad una giungla! Piante che ostruiscono il passaggio lungo il vialetto, erba infestante ovunque e conseguente presenza di insetti e piccoli rettili che vagano sul tragitto verso il presidio. Non è tollerabile che una struttura sanitaria funzionale- aggiunge l’esponente leghista- si trovi in questo stato come se fosse abbandonata da tempo. Per di più ci troviamo in una via centralissima di Vibo Marina, dove la guardia medica, oltre ai residenti, accoglie spesso il personale portuale e i turisti che affollano lo scalo e le strutture ricettive della zona».

A conclusione del suo intervento, Mino De Pinto lancia un appello agli enti competenti «affinché si prodighino immediatamente alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area, in modo tale che l’utenza possa usufruirne in maniera agevole. Siamo agli inizi della stagione estiva ed è fondamentale mettere a disposizione delle persone strutture adeguate alle loro esigenze».