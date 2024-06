Tante le attività organizzate

Il Campo estivo diurno per persone con disabilità psicomotoria Fenicemare. si presenta come un’opportunità unica per chiunque desideri trascorrere un’estate all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della crescita personale. La cooperativa sociale organizzatrice, presieduta da Maria Assunta Raco, insieme a partner importanti come Confcommercio, la Società sportiva bulldog di Vibo Valentia e l’amministrazione comunale di Ionadi, ha lavorato duramente per creare un programma che possa coinvolgere e arricchire non solo le persone con disabilità psicomotoria, ma l’intera comunità.

Durante il Campo estivo, che verrà presentato mercoledì 19 giugno alle ore 18:00 presso il lido “Proserpina” di Vibo Marina, saranno proposte attività sportive, ludiche, culturali e didattiche, in un ambiente accogliente e inclusivo. Sarà un’occasione per crescere insieme, superare le barriere mentali e fisiche, creando legami che possano durare nel tempo. La presenza di Massimiliano Mondello, campione di tennis da tavolo, «sarà un valore aggiunto – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Un esempio di come la passione e il sacrificio possano trasformare la vita di chiunque, indipendentemente dalle difficoltà. “Fenicemare” vuole essere un punto di riferimento per chi crede nell’importanza dell’inclusione e della solidarietà, dimostrando che è possibile superare qualsiasi ostacolo quando ci si unisce e si lavora insieme per un obiettivo comune. Invitiamo quindi tutti coloro che credono nel potere della partecipazione sociale».